Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії та назвав перші кроки до миру

Президент заявив про можливість припинення вогню у повітрі та на воді

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що майбутня україно-американська зустріч відбудеться у Саудівській Аравії та назвав часткове перемир'я у повітрі та на воді можливими першочерговими кроками до закінчення війни. Таке повідомлення голова держави опублікував після засідання Європейської ради на рівні лідерів у Брюсселі.

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Зеленський повідомив про зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, лідером Франції Емманюелем Макроном, прем'єрами Бельгії й Австрії Бартом де Вевером та Крістіаном Штокером.

"Встигли обговорити багато деталей. Вдячний за підтримку всім лідерам. Представив бачення того, що швидке просування до миру можливе. І ми разом із партнерами розуміємо, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир. Готуємо відповідні практичні пропозиції", – зазначив український лідер.

За його словами, першочергово можуть бути встановлені та "повністю проконтрольовані" тиша у небі (зупинка ракетних ударів, атак далекобійних дронів та бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі (зупинка усіх бойових операцій на Чорному морі, що дозволить гарантувати спокійне та безпечне судноплавство).

Президент заявив, що такі першочергові кроки розглядаються як "пролог до ширшого та всеохопного врегулювання".

"Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру", – наголосив голова держави.

Зеленський повідомив, що 10 березня заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Президент додав, що після цього його команда залишиться у країні для роботи з американськими партнерами.

"Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", – підсумував він.