Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії та назвав перші кроки до миру
Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що майбутня україно-американська зустріч відбудеться у Саудівській Аравії та назвав часткове перемир'я у повітрі та на воді можливими першочерговими кроками до закінчення війни. Таке повідомлення голова держави опублікував після засідання Європейської ради на рівні лідерів у Брюсселі.

Зеленський повідомив про зустрічі з президентом Євроради Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, лідером Франції Емманюелем Макроном, прем'єрами Бельгії й Австрії Бартом де Вевером та Крістіаном Штокером.

"Встигли обговорити багато деталей. Вдячний за підтримку всім лідерам. Представив бачення того, що швидке просування до миру можливе. І ми разом із партнерами розуміємо, які кроки здатні зупинити війну, гарантувати безпеку й забезпечити достойний і тривалий мир. Готуємо відповідні практичні пропозиції", – зазначив український лідер.

За його словами, першочергово можуть бути встановлені та "повністю проконтрольовані" тиша у небі (зупинка ракетних ударів, атак далекобійних дронів та бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі), а також тиша на морі (зупинка усіх бойових операцій на Чорному морі, що дозволить гарантувати спокійне та безпечне судноплавство).

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Президент заявив, що такі першочергові кроки розглядаються як "пролог до ширшого та всеохопного врегулювання".

"Війна повинна бути зупинена якнайшвидше, і Україна готова працювати 24/7 разом із партнерами в Америці та Європі заради миру", – наголосив голова держави.

Зеленський повідомив, що 10 березня заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Президент додав, що після цього його команда залишиться у країні для роботи з американськими партнерами.

"Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", – підсумував він.

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