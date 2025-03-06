Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию и назвал первые шаги в мир

Президент заявил о возможности прекращения огня в воздухе и на воде

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что предстоящая украино-американская встреча состоится в Саудовской Аравии и назвал частичное перемирие в воздухе и воде возможными первоочередными шагами до окончания войны. Такое сообщение глава государства опубликовал после заседания Европейского совета на уровне лидеров в Брюсселе.

Зеленский сообщил о встречах с президентом Евросовета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, генсеком НАТО Марком Рютте, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, премьерами Бельгии и Австрии Бартом де Вевером и Кристианом Штокером.

"Успели обсудить многие детали. Благодарен за поддержку всем лидерам. Представил видение того, что быстрое продвижение к миру возможно. И мы вместе с партнерами понимаем, какие шаги способны остановить войну, обеспечить безопасность и обеспечить достойный и длительный мир. Готовим соответствующие практические предложения", – отметил украинский лидер.

По его словам, в первую очередь могут быть установлены и "полностью проконтролированы" тишина в небе (остановка ракетных ударов, атак дальнобойных дронов и бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре), а также тишина на море (остановка всех боевых операций на Черном море, что позволит гарантировать спокойное и безопасное судоходство).

Читайте также Трамп хочет увязать соглашение с Украиной о ресурсах с обязательством прекратить огонь – Bloomberg

Президент заявил, что такие первоочередные шаги рассматриваются как "пролог к более широкому и всеобъемлющему урегулированию".

"Война должна быть остановлена как можно быстрее и Украина готова работать 24/7 вместе с партнерами в Америке и Европе ради мира", – подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил, что 10 марта запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Президент добавил, что после этого его команда останется в стране для работы с американскими партнерами.

"Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", – подытожил он.