Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц
Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие сроком на один месяц между Россией и Украиной. Такое предложение озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro, когда летел на саммит в Лондон 2 марта.
По его словам, перемирие не будет распространяться на наземные боевые действия, а будет касаться атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.
"В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдаются ли (боевые действия) вдоль линии фронта", – сказал Макрон.
Согласно этому предложению, на втором этапе в Украине могут быть развернуты европейские сухопутные войска. Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели миротворцев в Украине не будет.
"Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, как только мир будет подписан, будет осуществлено развертывание (войск)", – отметил он.
Президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами в Лондоне сообщил, что в курсе этого плана.
- 26 февраля в Париже заявили, что Британия, Франция и другие готовы ввести войска в Украину.
В воскресенье, 2 марта, премьер Британии провел саммит по обороне и безопасности. Всего на мероприятии в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.
- В качестве гарантии безопасности для Украины на саммите в Лондоне рассмотрел механизмы НАТО. Стали известны первые результаты встречи.
- 3 марта премьер Венгрии пожаловался на результаты саммита в Лондоне. Он обвинил европейцев в желании "продолжать войну".