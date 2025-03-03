Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Франция и Великобритания предлагают частичное перемирие сроком на один месяц между Россией и Украиной. Такое предложение озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro, когда летел на саммит в Лондон 2 марта.

По его словам, перемирие не будет распространяться на наземные боевые действия, а будет касаться атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.

"В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдаются ли (боевые действия) вдоль линии фронта", – сказал Макрон.

Согласно этому предложению, на втором этапе в Украине могут быть развернуты европейские сухопутные войска. Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели миротворцев в Украине не будет.

"Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, с переговорами, которые займут несколько недель, а затем, как только мир будет подписан, будет осуществлено развертывание (войск)", – отметил он.

Президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами в Лондоне сообщил, что в курсе этого плана.

26 февраля в Париже заявили, что Британия, Франция и другие готовы ввести войска в Украину.

В воскресенье, 2 марта, премьер Британии провел саммит по обороне и безопасности. Всего на мероприятии в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.

В качестве гарантии безопасности для Украины на саммите в Лондоне рассмотрел механизмы НАТО. Стали известны первые результаты встречи.

3 марта премьер Венгрии пожаловался на результаты саммита в Лондоне. Он обвинил европейцев в желании "продолжать войну".