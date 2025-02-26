В Париже говорят – Британия, Франция и другие готовы ввести войска в Украину

Эрик Ломбард (Фото: Stephane De Sakutin / EPA)

Великобритания, Франция и другие европейские страны готовы направить войска в Украину, чтобы гарантировать соблюдение перемирия. Об этом в интервью Bloomberg сказал министр финансов Франции Эрик Ломбард.



Также он заявил об ожидании американской поддержки европейских войск и выразил убеждение в том, что США уже согласились это сделать.

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"Если мы хотим соблюдения режима прекращения огня, нам нужна поддержка США... Я считаю, что американцы согласились это сделать", – сказал Ломбард.



24 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном сказал, что у европейских войск, которые могут отправить в Украину, может быть "определенная поддержка" со стороны Америки.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин якобы тоже примет это.

19 февраля стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.

Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.

Поддержке США европейских войск в Украине также были посвящены переговоры во время встречи Макрона и Трампа.