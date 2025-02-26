Мирное соглашение Трампа не предусматривает гарантий будущей помощи в войне – WSJ

По словам официального представителя Белого дома, соглашение также не предусматривает гарантий отправки американских войск

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert / EPA)

После переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме заявили, что мирное соглашение о прекращении полномасштабного вторжения России, которое продвигает президент США Дональд Трамп, не предусматривает гарантий в военной сфере. Об этом написала WSJ, ссылаясь на официального представителя Белого дома.



По его словам, соглашение не предусматривает гарантий будущей помощи в войне или отправки американских войск.

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Как сообщается, Макрон во время своего визита в Штаты добивался от Трампа военной поддержки США для иностранных военных, которые могут быть введены в Украину в случае заключения мирного соглашения. Военнослужащих могут отправить Великобритания и Франция.

По словам высокопоставленного собеседника американских журналистов, Макрон и Трамп не вдавались в подробности, но тогда президент США был открыт к идее своего французского коллеги.

"Мы очень хорошо работаем вместе", – сказал Макрон репортерам в Овальном кабинете.

Также о возможной поддержке США для европейских миротворческих сил спросили и у Трампа.

"У нас будет определенная поддержка. По всей видимости, европейские страны будут привлечены. Я не думаю, что вам понадобится много поддержки", – ответил он.

Американские журналисты считают, что Великобритания и Франция хотят отправить своих военных в Украину, чтобы это не пришлось делать США.

19 февраля стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.

Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.

24 февраля сообщалось о заявлении Трампа о том, что Путин якобы не против размещения европейских миротворцев в Украине.