В Британии состоится встреча европейских лидеров по безопасности и обороне

Флаг Британии (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 2 марта группа европейских лидеров посетит Лондон для обсуждения совместных планов по обороне и безопасности. Его слова передает издание Politico.

Также он сообщил, что Европейская комиссия готовит оборонный пакет, подробности которого будут объявлены во время специального саммита 6 марта.

Перед этой встречей "мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров, чтобы обсудить эти совместные планы по обороне", добавил Туск.

"Я надеюсь... что эта большая мобилизация Европы, как государств-членов [ЕС], так и Европы в целом, когда речь идет о финансировании обороны и безопасности, станет однозначным фактом", – заявил премьер Польши после встречи с президентом Евросовета Антониу Кошта.

Ранее Кошта анонсировал видеоконференцию европейских лидеров, что состоится утром 26 февраля перед специальным саммитом, во время которого будут подведены итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона к лидеру США Дональду Трампу.

Глава Евросовета во время анонса специального саммита отмечал, что "мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен встретиться с Трампом в четверг, 27 февраля. Во вторник политик объявил, что Соединенное Королевство увеличит расходы на оборону до 2,6% ВВП к 2027 году. Нынешняя американская администрация настаивает, что партнеры должны увеличить расходы до 5%.

Читайте также Bloomberg: Британия планирует встречу европейских лидеров для обсуждения Украины и обороны

17 февраля в Париже Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну.

19 февраля французский президент провел второй саммит лидеров в Париже, где обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины.