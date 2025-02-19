Макрон провел второй чрезвычайный саммит в Париже по Украине: назвал принципы

В частности, партнеры считают, что Украина должна быть всегда вовлечена в мирный процесс и ее права должны уважаться

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел второй саммит лидеров в Париже, где обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины. Соответствующую публикацию политик распространил в соцсети X.

В мероприятии приняли участие как страны-члены Евросоюза, так и Канада, Исландия и Норвегия.

"Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим крепкого и надежного мира в Украине", – отметил французский лидер.

Партнеры поддерживают Украину и возьмут на себя всю ответственность по обеспечению мира и безопасности в Европе – это фундаментальный интерес Франции, и президент страны является его гарантом, отметил Макрон.

По его словам, участники саммита преследуют ту же цель, что и президент США Дональд Трамп – положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет уже почти три года (речь идет о полномасштабной фазе).

Президент Франции сообщил, что усилия партнеров по достижению мира будут продолжаться согласно следующим принципам, в их же собственных интересах:

→ Украина должна быть всегда вовлечена в процесс и ее права должны уважаться;

→ мир должен быть крепким и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями;

→ необходимо учитывать обеспокоенность европейцев насчет безопасности.

"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов, а также наших возможностей в сфере обороны и безопасности для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", – подытожил Макрон.

Президент Владимир Зеленский сообщил , что беседовал с французским коллегой: последний поделился деталями своих недавних переговоров с мировыми лидерами.

Украинский лидер подчеркнул, что Европе нужен надежный и продолжительный мир, который можно обеспечить и построить исключительно на основе надежных гарантий безопасности.

"Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы", – подытожил Зеленский.