Макрон провел второй чрезвычайный саммит в Париже по Украине: назвал принципы
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел второй саммит лидеров в Париже, где обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины. Соответствующую публикацию политик распространил в соцсети X.
В мероприятии приняли участие как страны-члены Евросоюза, так и Канада, Исландия и Норвегия.
"Позиция Франции и ее партнеров четкая и единая. Мы хотим крепкого и надежного мира в Украине", – отметил французский лидер.
Партнеры поддерживают Украину и возьмут на себя всю ответственность по обеспечению мира и безопасности в Европе – это фундаментальный интерес Франции, и президент страны является его гарантом, отметил Макрон.
По его словам, участники саммита преследуют ту же цель, что и президент США Дональд Трамп – положить конец агрессивной войне, которую Россия ведет уже почти три года (речь идет о полномасштабной фазе).
Президент Франции сообщил, что усилия партнеров по достижению мира будут продолжаться согласно следующим принципам, в их же собственных интересах:
→ Украина должна быть всегда вовлечена в процесс и ее права должны уважаться;
→ мир должен быть крепким и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями;
→ необходимо учитывать обеспокоенность европейцев насчет безопасности.
"Мы убеждены в необходимости увеличения наших расходов, а также наших возможностей в сфере обороны и безопасности для Европы и каждой из наших стран. Решения будут приняты в ближайшие дни и недели", – подытожил Макрон.
Президент Владимир Зеленский сообщил , что беседовал с французским коллегой: последний поделился деталями своих недавних переговоров с мировыми лидерами.
Украинский лидер подчеркнул, что Европе нужен надежный и продолжительный мир, который можно обеспечить и построить исключительно на основе надежных гарантий безопасности.
"Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы", – подытожил Зеленский.
- 17 февраля в Париже президент Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну. О проведении встречи стало известно на Мюнхенской конференции, во время которой вице-президент Штатов Венс раскритиковал Европу в своей речи.
- После встречи Макрон провел переговоры с президентом США Трампом и своим украинским коллегой Зеленским. Президент Украины заявил, что в Европе есть положительное решение о размещении военного контингента в Украине, вопрос о том, какие именно страны готовы к этому.
- Агентство Reuters сообщало, что на второй саммит пригласили Норвегию, Канаду, Литву, Эстонию, Латвию, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию и Бельгию.