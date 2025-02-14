"Терпите Маска". Выступление вице-президента США в Мюнхене: тезисно

Вице-президент Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции безопасности: говорил об Украине, выборах в Румынии, Илоне Маске и демократии

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции безопасности. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "отход Европы от основных ценностей, которые разделяют и США".

Вэнс начал речь с того, что Вашингтон обеспокоен состоянием европейской безопасности, и выразил надежду, что вместе с союзниками США удастся достичь "рациональной договоренности между Украиной и Россией". Он также отметил, что готов поехать в Москву для переговоров относительно Украины.

"Меня больше всего беспокоит не внешний деятель, такой как Россия или Китай. Меня больше беспокоит угроза внутри: отход Европы от основных ценностей, которые разделяют и в США", – отметил он.

Вице-президент США также высказался об отмененных выборах президента в Румынии, когда на них "победил" ультраправый и пророссийский Келин Джорджеску.

Он заявил, что отмена выборов "шокирует Америку".

"Нам говорили, что все, что мы финансируем, – от поддержки Украины до цифровых технологий – идет на защиту демократии. Но когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а чиновники говорят, что отменят другие, то мы думаем: "Устанавливаем ли мы чрезвычайные стандарты для демократии?" – высказался Вэнс.

Он убежден, что Россия не влияла на выборы в Румынии, поскольку "если Россия может потратить несколько тысяч долларов на рекламу [в отношении Джорджеску] и разрушить демократию, то это была не хорошая демократия".

Вэнс также подчеркнул, что "нет ничего насущнее массовой миграции". Он заявил, что мигрантов "надо гнать" из Европы и США.

"Искатель убежища, парень 20 лет с разгона таранит толпу, сколько раз мы должны это терпеть, меняя наши приоритеты?" – напомнил он инцидент в Мюнхене 13 февраля.

Относительно обвинений европейских политиков во вмешательстве Маска во внутренние дела стран Вэнс сказал: "Если американская политика смогла выдержать 10 лет нотаций от Греты Тунберг, вы в Европе можете потерпеть Илона Маска пару месяцев".