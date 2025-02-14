"Терпіть Маска". Виступ віцепрезидента США у Мюнхені: тезово

Віцепрезидент Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській безпековій конференції: говорив про Україну, вибори в Румунії, Ілона Маска та демократію

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Ілона Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".

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Венс розпочав промову з того, що Вашингтон занепокоєний станом європейської безпеки, й висловив сподівання, що разом із союзниками США вдасться досягти "раціональної домовленості між Україною та Росією". Він також зазначив, що готовий поїхати до Москви для переговорів з приводу України.

"Мене найбільше непокоїть не зовнішній діяч, як от Росія чи Китай. Мене більше непокоїть загроза усередині: відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і в США", – зазначив він.

Віцепрезидент США також висловився щодо скасованих виборів президента у Румунії, коли на них "переміг" ультраправий та проросійський Келін Джорджеску.

Він заявив, що скасування виборів "шокує Америку".

"Нам говорили, що все, що ми фінансуємо, – від підтримки України до цифрових технологій – йде на захист демократії. Але коли ми бачимо, що європейські суди скасовують вибори, а посадовці кажуть, що скасують інші, то ми думаємо: "Чи ми встановлюємо надзвичайні стандарти для демократії?" – висловився Венс.

Він переконаний, що Росія не впливала на вибори у Румунії, оскільки "якщо Росія може витратити кілька тисяч доларів на рекламу [щодо підтримки Джорджеску] і зруйнувати демократію, то це була не хороша демократія".

Венс також наголосив, що "нема нічого нагальнішого, ніж масова міграція". Він заявив, що мігрантів "треба гнати" із Європи та США.

"Шукач притулку, молодик 20 років з розгону таранить натовп, скільки разів ми маємо це терпіти, міняючи наші пріоритети?" – нагадав він інцидент у Мюнхені 13 лютого.

Щодо звинувачень європейських політиків у втручанні Маска у внутрішні справи країн Венс сказав: "Якщо американська політика змогла витримати 10 років нотацій від Грети Тунберг, ви в Європі можете потерпіти Ілона Маска пару місяців".