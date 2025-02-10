Зеленський підтвердив зустріч з віцепрезидентом США Венсом у Мюнхені

Президент зазначив, що ведеться робота над зустріччю між ним та лідером Штатів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Дональда Трампа до України. Про це український лідер розповів під час пресконференції.

За його словами, цього тижня Україну відвідають "серйозні люди" з команди президента США, це відбудеться ще до конференції у Мюнхені.

Зеленський додав, що на заході він матиме ряд зустрічей, зокрема з віцепрезидентом Венсом та командою Трампа. Команда президента України також працюватиме у Мюнхені.

"Після цього буде продуктивна робота і в Україні з колегами зі США", – анонсував голова держави.

Окрім цього, додав Зеленський, команди президентів працюють над зустріччю між ним та Трампом, проте її дата ще невідома, оскільки це є питанням можливостей обох сторін.