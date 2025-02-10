Зеленський підтвердив зустріч з віцепрезидентом США Венсом у Мюнхені
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, а також анонсував візити представників команди Дональда Трампа до України. Про це український лідер розповів під час пресконференції.
За його словами, цього тижня Україну відвідають "серйозні люди" з команди президента США, це відбудеться ще до конференції у Мюнхені.
Зеленський додав, що на заході він матиме ряд зустрічей, зокрема з віцепрезидентом Венсом та командою Трампа. Команда президента України також працюватиме у Мюнхені.
"Після цього буде продуктивна робота і в Україні з колегами зі США", – анонсував голова держави.
Окрім цього, додав Зеленський, команди президентів працюють над зустріччю між ним та Трампом, проте її дата ще невідома, оскільки це є питанням можливостей обох сторін.
- 6 лютого спецпосланець президента США Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.
- 7 лютого Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня. Ймовірно, це відбудеться у Вашингтоні, президент США не планує їхати до Києва.
- 10 лютого американське CBS News повідомило, що Венс має намір зустрітися з президентом Зеленським на Мюнхенській конференції.