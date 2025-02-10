CBS News дізнався: Венс зустрінеться з Зеленським, а представники України бачились з Келлогом

Зазначається, що віцепрезидент США зустрінеться з українським президентом на безпековій конференції у Мюнхені

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Про це стало відомо CBS News.

За інформацією медіа, Зеленський очолює українську делегацію на щорічній конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Також повідомляється, що Венс має намір долучитися до заходу.

Крім того, журналісти дізналися, що минулого тижня представники України провели зустрічі в Держдепартаменті з генералом Кітом Келлогом, який займається українсько-російськими питаннями.

Днями Зеленський заявив, що між його командою та командою американського лідера Дональда Трампа готуються зустрічі та переговори.

Раніше, 7 лютого, Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським цього тижня. За словами очільника Білого дому, він планує обговорити з українським колегою питання рідкісноземельних металів, які хоче отримати в обмін на підтримку США.

9 лютого 2025 року Трамп заявив, що говорив телефоном з російським диктатором Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України.

Зеленський казав, що готовий до потенційних переговорів за участю Путіна, Трампа та європейських представників, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру.