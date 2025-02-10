CBS News дізнався: Венс зустрінеться з Зеленським, а представники України бачились з Келлогом
Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Про це стало відомо CBS News.

За інформацією медіа, Зеленський очолює українську делегацію на щорічній конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Також повідомляється, що Венс має намір долучитися до заходу.

Крім того, журналісти дізналися, що минулого тижня представники України провели зустрічі в Держдепартаменті з генералом Кітом Келлогом, який займається українсько-російськими питаннями.

Днями Зеленський заявив, що між його командою та командою американського лідера Дональда Трампа готуються зустрічі та переговори.

Раніше, 7 лютого, Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським цього тижня. За словами очільника Білого дому, він планує обговорити з українським колегою питання рідкісноземельних металів, які хоче отримати в обмін на підтримку США.

  • 9 лютого 2025 року Трамп заявив, що говорив телефоном з російським диктатором Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України.
  • Зеленський казав, що готовий до потенційних переговорів за участю Путіна, Трампа та європейських представників, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру.
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