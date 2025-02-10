CBS News дізнався: Венс зустрінеться з Зеленським, а представники України бачились з Келлогом
Віцепрезидент США Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Про це стало відомо CBS News.
За інформацією медіа, Зеленський очолює українську делегацію на щорічній конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Також повідомляється, що Венс має намір долучитися до заходу.
Крім того, журналісти дізналися, що минулого тижня представники України провели зустрічі в Держдепартаменті з генералом Кітом Келлогом, який займається українсько-російськими питаннями.
Днями Зеленський заявив, що між його командою та командою американського лідера Дональда Трампа готуються зустрічі та переговори.
Раніше, 7 лютого, Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським цього тижня. За словами очільника Білого дому, він планує обговорити з українським колегою питання рідкісноземельних металів, які хоче отримати в обмін на підтримку США.