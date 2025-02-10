Трамп бачить прогрес у переговорах про припинення війни. Деталей спілкування з Путіним не розкрив

Трамп не сказав, скільки розмов вже мав із Путіним і про що

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни, але відмовився надати подробиці розмов, які він мав із диктатором РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, передає Reuters.

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Відповідаючи на запитання, чи мав він розмову з Путіним після інавгурації 20 січня чи раніше, Трамп сказав: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну".

Він зазначив, що вірить у досягнення прогресу у переговорах.

Американський лідер також знову наголосив, що контакти підтримуються як з Росією, так і з Україною.

2 лютого Трамп вже казав, що переговори з Україною та Росією проходять "досить добре".

Зеленський заявив, що готовий до потенційних переговорів за участю Путіна, Трампа та європейських представників, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру.

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