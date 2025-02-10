Трамп видит прогресс в переговорах о войне. Деталей общения с Путиным не раскрыл

Трамп не сказал, сколько разговоров уже было с Путиным и о чем

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты добились прогресса в переговорах по прекращению российско-украинской войны, но отказался предоставить подробности разговоров, которые у него были с диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, передает Reuters.

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Отвечая на вопрос, был ли у него разговор с Путиным после инаугурации 20 января или раньше, Трамп сказал: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну".

Он отметил, что верит в достижение прогресса в переговорах.

Американский лидер также снова подчеркнул, что контакты поддерживаются как с Россией, так и с Украиной.

2 февраля Трамп уже говорил, что переговоры с Украиной и Россией проходят "достаточно хорошо".

Зеленский заявил, что готов к потенциальным переговорам с участием Путина, Трампа и европейских представителей, если это будет единственным вариантом для достижения мира.

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