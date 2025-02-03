Трамп заявил о переговорах и с Украиной, и с Россией

У американского лидера есть оптимизм по поводу текущих дискуссий

Дональд Трамп (Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией проходят "достаточно хорошо". Об этом он сказал журналистам вечером 2 февраля, передает RFE/RL.

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"Мы имеем дело с Украиной и Россией", – сказал Трамп.

Он отметил, что запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и РФ.

"И я думаю, что эти дискуссии действительно идут достаточно хорошо", – добавил он, не будучи конкретным.

За несколько часов до этого спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

Зеленский считает, что переговоры по прекращению полномасштабной войны между США и Россией без участия Украины были бы "очень опасными" для всех.

Известно, что Кит Келлог вместе со своей командой в ближайшее время посетят Украину, контакты онлайн и по телефону уже ведутся.

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