Зеленский о переговорах США и России: Говорить об Украине без нас – опасно для всех

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры о прекращении полномасштабной войны между США и Россией без участия Украины были бы "очень опасными" для всех. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Зеленский подчеркнул, что Россия не хочет вести диалог о прекращении огня или идти на какие-либо уступки. Однако американский лидер Дональд Трамп может усадить за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина, пригрозив ему санкциями против энергетической и банковской системы и поддержкой Украины.

"Я думаю, что это самые ближайшие и самые важные шаги. У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", – заявил украинский президент.

Он отметил, что украинская сторона контактирует с администрацией Трампа "на общем уровне", однако вскоре могут состояться личные встречи для разработки более подробных соглашений.

А уже после беседы с Трампом следует перейти "к какому-то формату разговора с россиянами", сказал Зеленский. Он отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров и США, голос Евросоюза там тоже необходим.

Также он предостерег от того, чтобы позволить Путину получить "контроль" над полномасштабной войной. По словам Зеленского, любая сделка с Россией без гарантий безопасности от союзников будет лишь предвестником будущей агрессии

24 января 2025 года Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины. Однако он еще раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа закончить войну.

1 февраля Трамп заявил, что он с Путиным скоро примет "существенные" меры для завершения войны.