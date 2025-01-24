Зеленский: Путин хочет манипулировать стремлением Трампа закончить войну

Глава украинской внешней разведки доложил Ставке о готовности диктатора продолжать войну и манипулировать лидерами мира

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать стремлением лидера США Дональда Трампа достичь мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя Службы внешней разведки по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира", – рассказал глава государства.

Украинский лидер уверен, что "никакие российские манипуляции больше не удадутся".

Накануне Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины и других вопросах. Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

Среди прочего, ранее Трамп советовал обратиться в Россию с вопросом о мирном договоре и отмечал, что Украина готова заключить соответствующее соглашение. Также американский президент заявлял, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить войну России против Украины.

22 января Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.

Такую идею с радостью встретил генсек НАТО Рютте. Он надеется, что Европа теперь также активизируется с санкциями, чтобы "задушить российскую экономику" и уменьшить военную казну РФ.