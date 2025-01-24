Зеленский: Путин хочет манипулировать стремлением Трампа закончить войну
Российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать стремлением лидера США Дональда Трампа достичь мира. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя Службы внешней разведки по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира", – рассказал глава государства.
Украинский лидер уверен, что "никакие российские манипуляции больше не удадутся".
Накануне Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США об окончании войны против Украины и других вопросах. Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.
Среди прочего, ранее Трамп советовал обратиться в Россию с вопросом о мирном договоре и отмечал, что Украина готова заключить соответствующее соглашение. Также американский президент заявлял, что Саудовская Аравия должна снизить цены на нефть, чтобы прекратить войну России против Украины.
- 22 января Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.
- Такую идею с радостью встретил генсек НАТО Рютте. Он надеется, что Европа теперь также активизируется с санкциями, чтобы "задушить российскую экономику" и уменьшить военную казну РФ.