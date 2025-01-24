Зеленський: Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Російський диктатор Володимир Путін хоче маніпулювати прагненням лідера США Дональда Трампа досягти миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника Служби зовнішньої розвідки щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента США досягти миру", – розповів голова держави.

Український лідер впевнений, що "жодні російські маніпуляції більше не вдадуться".

Напередодні Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України й інших питань. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Серед іншого раніше Трамп радив звернутися до Росії з питанням про мирний договір і зазначав, що Україна готова укласти відповідну угоду. Також американський президент заявляв, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, аби припинити війну Росії проти України.

22 січня Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він запровадить високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.

Таку ідею з радістю зустрів генсек НАТО Рютте. Він сподівається, що Європа тепер також активізується із санкціями, аби "задушити російську економіку" та зменшити військову скарбницю РФ.