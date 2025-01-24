Зеленський: Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну
Російський диктатор Володимир Путін хоче маніпулювати прагненням лідера США Дональда Трампа досягти миру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника Служби зовнішньої розвідки щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І, зокрема, він хоче маніпулювати прагненням президента США досягти миру", – розповів голова держави.
Український лідер впевнений, що "жодні російські маніпуляції більше не вдадуться".
Напередодні Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України й інших питань. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.
Серед іншого раніше Трамп радив звернутися до Росії з питанням про мирний договір і зазначав, що Україна готова укласти відповідну угоду. Також американський президент заявляв, що Саудівська Аравія має зменшити ціни на нафту, аби припинити війну Росії проти України.
- 22 січня Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він запровадить високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.
- Таку ідею з радістю зустрів генсек НАТО Рютте. Він сподівається, що Європа тепер також активізується із санкціями, аби "задушити російську економіку" та зменшити військову скарбницю РФ.