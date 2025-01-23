Генсек НАТО зрадів погрозам Трампа ввести нові мита та санкції проти Росії

"Ми знаємо, що російська економіка перебуває у жахливо поганому стані, і санкції допоможуть", – заявив Рютте

Марк Рютте (Фото: MICHAEL BUHOLZER / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав попередження від президента США Дональда Трампа, котрий пригрозив Росії додатковими митами і санкціями, якщо та не зупинить війну проти України. Про це посадовець розповів американському телеканалу CNBC.

"Я був дуже, дуже радий позиції Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії. Ми знаємо, що російська економіка перебуває у жахливо поганому стані, і санкції допоможуть", – розповів Рютте.

Генсек НАТО сподівається, що Європа тепер також активізується із санкціями, аби "задушити російську економіку" та зменшити військову скарбницю РФ.

Чиновник зазначив, що Трамп правий, коли каже, що Україна ближче до Європи, але також президент США правий у тому, що ця війна є геополітичним конфліктом – і тому Рютте впевнений, що Штати хочуть, аби війна закінчилася "доброю й сильною угодою".

Напередодні, 22 січня, Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він запровадить високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.

22 січня Рютте мав першу телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Рубіо. Генсек зазначив, що чекає можливості разом працювати щодо України, Росії та Китаю.

23 січня генсек НАТО закликав США продовжити постачання військової допомоги Україні й заявив, що Європа оплатить її.