Генсек НАТО мав першу розмову з держсекретарем Трампа: Чекаю на роботу щодо України, РФ та Китаю

Рютте зауважив, що збільшення витрат на оборону в Європі та трансатлантичного оборонного виробництва "робить усіх нас сильнішими"

Марко Рубіо (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте мав першу телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Марком Рубіо.

"Гарний дзвінок із Давосу з новим держсекретарем Рубіо – чудово мати вас на борту! З нетерпінням чекаю можливості вітати вас у НАТО та працювати разом щодо України, Росії та Китаю", – написав він.

Рютте зауважив, що збільшення витрат на оборону в Європі та трансатлантичного оборонного виробництва "робить усіх нас сильнішими".

Напередодні Рубіо заявив, що не може окреслити часові рамки для припинення війни Росії проти України, але вважає, що кожна сторона повинна буде чимось поступитися.