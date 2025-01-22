Генсек НАТО мав першу розмову з держсекретарем Трампа: Чекаю на роботу щодо України, РФ та Китаю
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте мав першу телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Марком Рубіо.
"Гарний дзвінок із Давосу з новим держсекретарем Рубіо – чудово мати вас на борту! З нетерпінням чекаю можливості вітати вас у НАТО та працювати разом щодо України, Росії та Китаю", – написав він.
Рютте зауважив, що збільшення витрат на оборону в Європі та трансатлантичного оборонного виробництва "робить усіх нас сильнішими".
Напередодні Рубіо заявив, що не може окреслити часові рамки для припинення війни Росії проти України, але вважає, що кожна сторона повинна буде чимось поступитися.
- У грудні Рютте попередив Трампа, що США зіткнуться зі "страшною загрозою", якщо Україну змусять підписати мирний договір на умовах Росії.
- У січні генсек НАТО заявив, що союзники мають привести Україну до найкращого стану перед можливими переговорами з Росією.