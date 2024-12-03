Рютте – Трампу: На США чекає страшна загроза, якщо мирна угода буде не на користь України
Дональд Трамп і Марк Рютте (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться зі "страшною загрозою", якщо Україну змусять підписати мирний договір на умовах Росії. Його цитує Financial Times.

За словами Рютте, на Вашингтон може чекати "страшна загроза" з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, якщо Київ підштовхнуть до підписання мирної угоди на умовах, вигідних Москві.

"Примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу зрадіють і почнуть замишляти свої власні напади", – сказав генсек Альянсу.

Зокрема, Рютте натякнув Трампу, що якщо РФ дозволять захопити значну частину України, лідер Китаю Сі Цзіньпін може відчути себе сміливіше і застосувати силу проти Тайваню.

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