Рютте – Трампу: На США чекає страшна загроза, якщо мирна угода буде не на користь України

Вашингтону загрожує небезпека від Китаю, Ірану й КНДР, якщо Київ змусити до миру на умовах Москви, заявив генсек НАТО

Дональд Трамп і Марк Рютте (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться зі "страшною загрозою", якщо Україну змусять підписати мирний договір на умовах Росії. Його цитує Financial Times.

За словами Рютте, на Вашингтон може чекати "страшна загроза" з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, якщо Київ підштовхнуть до підписання мирної угоди на умовах, вигідних Москві.

"Примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу зрадіють і почнуть замишляти свої власні напади", – сказав генсек Альянсу.

Зокрема, Рютте натякнув Трампу, що якщо РФ дозволять захопити значну частину України, лідер Китаю Сі Цзіньпін може відчути себе сміливіше і застосувати силу проти Тайваню.

27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру генерал-лейтенанта Кіта Келлога на посаду спецпосланника у питаннях Росії та України. За попередньої каденції Трампа цю посаду обіймав Курт Волкер.

2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

Наприкінці червня агентство Reuters опублікувало план припинення війни в Україні, який розробляли Келлог і Фред Фляйц, обоє обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках.