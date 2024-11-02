Трамп не хоче, щоб його звинуватили у поразці України – експредставник уряду США Волкер

Курт Волкер припускає, що після виборів Трамп міг би "подзвонити Путіну й вимагати відведення військ", хоча невідомо, чи станеться це

Курт Волкер (Фото: ЕРА)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним. Таку думку на Київському безпековому форумі висловив спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер.

"Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну, і звісно, є ті, хто цього не робить. Але їхні мотиви зазвичай особисті. Що ж до самого Трампа, він не хоче провалу. Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним", – висловився він.

Волкер навів за приклад війну в Афганістані, коли Трамп погоджувався з чинним американським лідером Джо Байденом, що перебування там військ США не є довгостроковими інтересами Вашингтона.

"Проте він сам не вивів війська, розуміючи, що це потенційно може стати катастрофою. Він прямо заявляв, що цього не робитиме, і, як ми бачили, виведення військ з Афганістану за Байдена справило не дуже гарне враження. Тому тут так само щодо України: Трамп не хоче, щоб вона програла", – заявив колишній спецпредставник американського уряду.

Щодо України, 45-1 президент США також не бажає її поразки, зазначив Волкер. Трамп часто звинувачує Байдена у слабкості й переконаний, що "Америка має знову стати сильною". Волкер припускає, що після виборів Трамп міг би "подзвонити Путіну й вимагати відведення військ", хоча невідомо, чи станеться це.