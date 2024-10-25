Санкції проти Росії. Євросоюз готує "страховку від Трампа", пише Reuters
Європа готується посилити санкції проти Росії та контроль за їх виконанням. Побоюються, що в разі перемоги республіканця Дональда Трампа ізоляція Росії може послабитись, повідомили Reuters неназвані співрозмовники, знайомі з перебігом обговорень.
Неназвані співрозмовники зазначають, що будь-яке пом'якшення політики з боку США поставить Європу у "складне становище". За їхніми словами, саме Штати забезпечують дотримання санкцій та інших правил. Зараз ЄС намагається знайти власний механізм для посилення обмежень щодо Росії.
За інформацією співрозмовників, переговори зараз на кількох ініціативах: "всеосяжний контроль" підозрілих постачань до Росії та ширші обмеження на постачання нафти. Також, за їхніми словами, точиться дискусія про те, щоб не продовжити санкції на заморожені російські на 36 місяців, а не оновлювати кожні пів року як зараз.
Як розповіли три дипломати Євросоюзу, кілька країн зараз розробляють ідею "всеосяжного" документа, який застосовуватимуть або до товарів для використання на полі бою, або до ширшого спектра забороненого експорту. Це дозволить митникам затримувати деякі товари, які йдуть, наприклад, через Росію до країн Азії.
За словами аналітика центру Королівського інституту оборонних досліджень Тома Кітінга, Європа може готувати "автономні санкції", але доведеться посилити заходи щодо їх дотримання.
"Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо Росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше... у плані примусових заходів", — сказав він.
Анонімні співрозмовники кажуть, що ЄС зачекає до кінця цього року, перш ніж обговорити нові серйозні обмеження. За їхніми словами, у наступному раунді санкцій Європа хоче розширити пункт про "відсутність контактів із Росією".
- 14 жовтня Європа ввела санкції проти Ірану за постачання ракет Росії.
- 15 жовтня Іспанія викрила схему постачання в Росію – могли бути компоненти хімічної зброї.
- 17 жовтня Британія запровадила "найбільші" санкції проти тіньового флоту Росії. Під них потрапили 22 танкери.
- 21 жовтня стало відомо, що Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного призначення після санкцій від США за допомогу Росії.
- 22 жовтня повідомлялося, що Росія створить рейдову перевалку газу в Баренцевому морі через санкції.