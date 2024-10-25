Санкції проти Росії. Євросоюз готує "страховку від Трампа", пише Reuters

У Європі думають над новими санкціями та посиленням контролю за їх дотриманням, побоюючись перемоги Трампа на виборах

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Європа готується посилити санкції проти Росії та контроль за їх виконанням. Побоюються, що в разі перемоги республіканця Дональда Трампа ізоляція Росії може послабитись, повідомили Reuters неназвані співрозмовники, знайомі з перебігом обговорень.

Неназвані співрозмовники зазначають, що будь-яке пом'якшення політики з боку США поставить Європу у "складне становище". За їхніми словами, саме Штати забезпечують дотримання санкцій та інших правил. Зараз ЄС намагається знайти власний механізм для посилення обмежень щодо Росії.

За інформацією співрозмовників, переговори зараз на кількох ініціативах: "всеосяжний контроль" підозрілих постачань до Росії та ширші обмеження на постачання нафти. Також, за їхніми словами, точиться дискусія про те, щоб не продовжити санкції на заморожені російські на 36 місяців, а не оновлювати кожні пів року як зараз.

Як розповіли три дипломати Євросоюзу, кілька країн зараз розробляють ідею "всеосяжного" документа, який застосовуватимуть або до товарів для використання на полі бою, або до ширшого спектра забороненого експорту. Це дозволить митникам затримувати деякі товари, які йдуть, наприклад, через Росію до країн Азії.

За словами аналітика центру Королівського інституту оборонних досліджень Тома Кітінга, Європа може готувати "автономні санкції", але доведеться посилити заходи щодо їх дотримання.

"Якщо президентство Трампа скасує санкції США щодо Росії, європейцям доведеться діяти набагато рішучіше... у плані примусових заходів", — сказав він.

Анонімні співрозмовники кажуть, що ЄС зачекає до кінця цього року, перш ніж обговорити нові серйозні обмеження. За їхніми словами, у наступному раунді санкцій Європа хоче розширити пункт про "відсутність контактів із Росією".