В Іспанії викрили схему постачання хімікатів до РФ, могли бути й компоненти хімічної зброї
Прапор Іспанії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Іспанська поліція вилучила 13 тонн хімікатів, зокрема й можливі початкові компоненти хімічної зброї, які прямували до Росії в обхід санкцій за вторгнення в Україну.

Поліціянти заявили про арешт чотирьох підозрюваних в участі у злочинній групі. За даними правоохоронців, ті намагалися обійти західні санкції – незаконно постачали хімічну продукцію до РФ через підставну компанію, котрою керують громадяни російського походження.

Правоохоронці зауважують: їм вдалося довести, що за допомогою структури цієї компанії у минулому експортувалися підсанкційні хімічні речовини, деякі з яких можуть бути прекурсорами хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин.

Речовини знайшли всередині контейнера у порту столиці Каталонії Барселоні, а чотирьох підозрюваних заарештували у трьох сусідніх містах. Фігурантів звинувачують у систематичній контрабанді заборонених товарів.

Поліціянти зазначили, що іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту підсанкційної хімічної продукції до Росії.

Фірма мала дочірню компанію у Москві, яка зрештою отримувала хімікати, а також декілька підставних фірм в інших країнах (як-от Вірменія та Киргизстан), аби приховати справжній пункт призначення товарів до Росії, додали правоохоронці.

Читайте також
У Франції викрили фірму на експорті підсанкційних товарів до Росії
Читайте також
Росіяни стали обробляти дрони невідомою речовиною – викликає хімічні опіки у разі контакту: фото
санкціїРосіявійнаіспаніяхімічна зброя