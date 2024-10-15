В Іспанії викрили схему постачання хімікатів до РФ, могли бути й компоненти хімічної зброї
Іспанська поліція вилучила 13 тонн хімікатів, зокрема й можливі початкові компоненти хімічної зброї, які прямували до Росії в обхід санкцій за вторгнення в Україну.
Поліціянти заявили про арешт чотирьох підозрюваних в участі у злочинній групі. За даними правоохоронців, ті намагалися обійти західні санкції – незаконно постачали хімічну продукцію до РФ через підставну компанію, котрою керують громадяни російського походження.
Правоохоронці зауважують: їм вдалося довести, що за допомогою структури цієї компанії у минулому експортувалися підсанкційні хімічні речовини, деякі з яких можуть бути прекурсорами хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин.
Речовини знайшли всередині контейнера у порту столиці Каталонії Барселоні, а чотирьох підозрюваних заарештували у трьох сусідніх містах. Фігурантів звинувачують у систематичній контрабанді заборонених товарів.
Поліціянти зазначили, що іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту підсанкційної хімічної продукції до Росії.
Фірма мала дочірню компанію у Москві, яка зрештою отримувала хімікати, а також декілька підставних фірм в інших країнах (як-от Вірменія та Киргизстан), аби приховати справжній пункт призначення товарів до Росії, додали правоохоронці.
- У березні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила проти України 1068 хімічних атак, а у 2024 році окупанти активізували застосування хімічної зброї.
- Упродовж квітня загарбники застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин. За даними військових, для цього росіяни переважно користуються безпілотниками зі скидом К-51 та РГ-ВО. Тим часом Незалежна міжнародна організація із заборони хімічної зброї, створена за підтримки ООН, так і "не знайшла" доказів того, що у війні якась зі сторін використовувала хімічну зброю.
- У жовтні Велика Британія запровадила санкції проти Росії за застосування хімічної зброї у війні проти України.