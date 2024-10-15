В Іспанії викрили схему постачання хімікатів до РФ, могли бути й компоненти хімічної зброї

Поліція зазначила, що до схеми була залучена дочірня компанія у Москві, а також декілька підставних фірм, зокрема у Вірменії та Киргизстані

Прапор Іспанії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Іспанська поліція вилучила 13 тонн хімікатів, зокрема й можливі початкові компоненти хімічної зброї, які прямували до Росії в обхід санкцій за вторгнення в Україну.

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Поліціянти заявили про арешт чотирьох підозрюваних в участі у злочинній групі. За даними правоохоронців, ті намагалися обійти західні санкції – незаконно постачали хімічну продукцію до РФ через підставну компанію, котрою керують громадяни російського походження.

Правоохоронці зауважують: їм вдалося довести, що за допомогою структури цієї компанії у минулому експортувалися підсанкційні хімічні речовини, деякі з яких можуть бути прекурсорами хімічної зброї або нервово-паралітичних речовин.

Речовини знайшли всередині контейнера у порту столиці Каталонії Барселоні, а чотирьох підозрюваних заарештували у трьох сусідніх містах. Фігурантів звинувачують у систематичній контрабанді заборонених товарів.

Поліціянти зазначили, що іспанська компанія створила складну логістичну та фінансову мережу для експорту підсанкційної хімічної продукції до Росії.

Фірма мала дочірню компанію у Москві, яка зрештою отримувала хімікати, а також декілька підставних фірм в інших країнах (як-от Вірменія та Киргизстан), аби приховати справжній пункт призначення товарів до Росії, додали правоохоронці.