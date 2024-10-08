Британія запровадила санкції проти Росії за використання хімічної зброї
Велика Британія у вівторок, 8 жовтня, запровадила санкції проти Росії за застосування хімічної зброї у війні проти України. Про це повідомила пресслужба британського уряду.
Британія заявила про грубе порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї й ввела санкції проти російських Військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони, їхнього очільника Івана Кирилова і двох лабораторій російського Міноборони.
Згідно із заявою уряду Британії, військові РФ відкрито визнали використання хлорпікрину — токсичної речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні. Також у повідомленні йдеться, що росіяни використовують хімічну зброю для придушення заворушень у своїй країні, та згадали застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" на вулицях Солсбері у 2018 році та проти Олексія Навального у 2020 році.
"Велика Британія не сидітиме склавши руки, поки російський диктатор Володимир Путін і його мафіозна держава грубо порушують міжнародне право, включно з Конвенцією про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся", – прокоментував міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.
Він наголосив, що жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна. Міністр пообіцяв використати весь арсенал повноважень, які є в його розпорядженні, для боротьби зі зловмисною діяльністю Росії.
- У березні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила проти України 1068 хімічних атак, а у 2024 році окупанти активізували застосування хімічної зброї.
- У травні стало відомо, що Незалежна міжнародна організація із заборони хімічної зброї, створена за підтримки ООН, так і "не знайшла" доказів того, що у війні Росії проти України хтось зі сторін використовував хімічну зброю.