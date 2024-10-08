Британія запровадила санкції проти Росії за використання хімічної зброї

Прапор Великої Британії (Фото: Andy Rain / EPA)

Велика Британія у вівторок, 8 жовтня, запровадила санкції проти Росії за застосування хімічної зброї у війні проти України. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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Британія заявила про грубе порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї й ввела санкції проти російських Військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони, їхнього очільника Івана Кирилова і двох лабораторій російського Міноборони.

Згідно із заявою уряду Британії, військові РФ відкрито визнали використання хлорпікрину — токсичної речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні. Також у повідомленні йдеться, що росіяни використовують хімічну зброю для придушення заворушень у своїй країні, та згадали застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" на вулицях Солсбері у 2018 році та проти Олексія Навального у 2020 році.

"Велика Британія не сидітиме склавши руки, поки російський диктатор Володимир Путін і його мафіозна держава грубо порушують міжнародне право, включно з Конвенцією про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся", – прокоментував міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Він наголосив, що жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна. Міністр пообіцяв використати весь арсенал повноважень, які є в його розпорядженні, для боротьби зі зловмисною діяльністю Росії.