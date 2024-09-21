Росіяни стали обробляти дрони невідомою речовиною – викликає хімічні опіки при контакті: фото

Угрупування "Харків" закликало не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту

Російські окупанти-дроноводи (Фото: ресурс загарбників)

Росіяни почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при контакті викликає хімічні опіки, повідомило оперативно-тактичне угрупування військ "Харків". Нижче фото із таким опіком, чутливий контент – 18+.

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У повідомленні закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту.

Також ОТУ додало фото хімічного опіку на руці:

Фото: Telegram ОТУ "Харків"

У березні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила проти України 1068 хімічних атак, а у 2024 році окупанти активізували застосування хімічної зброї.

Впродовж квітня загарбники застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин. За даними військових, для цього росіяни переважно користуються безпілотниками зі скидом К-51 та РГ-ВО.

Тим часом Незалежна міжнародна організація із заборони хімічної зброї, створена за підтримки ООН, так і "не знайшла" доказів того, що у війні Росії проти України хтось зі сторін використовував хімічну зброю.

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