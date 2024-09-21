Росіяни стали обробляти дрони невідомою речовиною – викликає хімічні опіки при контакті: фото
Російські окупанти-дроноводи (Фото: ресурс загарбників)

Росіяни почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка при контакті викликає хімічні опіки, повідомило оперативно-тактичне угрупування військ "Харків". Нижче фото із таким опіком, чутливий контент – 18+.

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У повідомленні закликали не торкатися трофейних безпілотників без засобів захисту.

Також ОТУ додало фото хімічного опіку на руці:

Фото: Telegram ОТУ "Харків"
Фото: Telegram ОТУ "Харків"

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