За два роки РФ 1068 разів атакувала хімічною зброєю. Чверть випадків – минулого місяця

У Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ продовжує застосовувати проти Сил оборони України заборонену хімічну зброю

Хімічна зброя (Фото: Генштаб ЗСУ)

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України більше тисячі хімічних атак, у 2024 році росіяни активізували застосування хімічної зброї. Про це повідомили в Telegram-каналі Генерального штабу ЗСУ.

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У відомстві стверджують, що станом на початок березня зафіксовано 1068 фактів застосування Росією іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами. Дані речовини заборонені для ведення війни за умовами Конвенції про хімічну зброю.

В Генштабі зазначили, що лише в лютому 2024 року зафіксовано 250 випадків застосування боєприпасів з отруйними речовинами (244 випадки застосування ВОГ, один випадок застосування газу та п’ять випадків застосування інших боєприпасів з хімічною речовиною).