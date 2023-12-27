Хімічна зброя. Росія здійснила 465 атак по Україні впродовж великої війни – фото

З початку повномасштабного вторгнення російська армія понад 400 разів застосувала проти ЗСУ хімічну зброю

Спеціальна газова граната РГ-ВО (Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ)

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування російською армією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.

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У Командуванні наголосили, що динаміка таких атак зростає. Зокрема, за 19 грудня Росія вісім разів обстріляла Україну, використовуючи хімічні снаряди. Загалом за грудень 2023 року вже зафіксували 81 випадок.

За підрахунками військових, найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, й ручну газову гранату Дрофа-ПМ, які скидає з дронів.

Ручна газова граната Дрофа-ПМ (Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ)

Проте окупанти застосовують і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, а також здійснюють артилерійські обстріли з вмістом хімічно-небезпечних речовин.

ДОВІДКА. К-51 — радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною нелетальної дії. Вплив гранати К-51 проти гранат для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. — радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною нелетальної дії. Вплив гранати К-51 проти гранат для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб.

Командування Сил підтримки ЗСУ пише, що 14 грудня українські бійці виявили застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

Групи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України виявили та задокументували 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.

ДОВІДКА. РГ-ВО – радянська наступальна ручна осколкова граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили та техніки противника на близьких відстанях. З метою збільшення кількості осколкової здатності гранати всередині корпусу на стінках прокладена згорнута в чотири-шість шарів стрічка з тонкої сталі з насічками для утворення осколків. Радіус розльоту осколків становить 25 метрів. РГ-ВО – радянська наступальна ручна осколкова граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили та техніки противника на близьких відстанях. З метою збільшення кількості осколкової здатності гранати всередині корпусу на стінках прокладена згорнута в чотири-шість шарів стрічка з тонкої сталі з насічками для утворення осколків. Радіус розльоту осколків становить 25 метрів.