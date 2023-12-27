Хімічна зброя. Росія здійснила 465 атак по Україні впродовж великої війни – фото
З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування російською армією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами. Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.
У Командуванні наголосили, що динаміка таких атак зростає. Зокрема, за 19 грудня Росія вісім разів обстріляла Україну, використовуючи хімічні снаряди. Загалом за грудень 2023 року вже зафіксували 81 випадок.
За підрахунками військових, найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, й ручну газову гранату Дрофа-ПМ, які скидає з дронів.
Проте окупанти застосовують і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, а також здійснюють артилерійські обстріли з вмістом хімічно-небезпечних речовин.
Командування Сил підтримки ЗСУ пише, що 14 грудня українські бійці виявили застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.
Групи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України виявили та задокументували 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин.
- У травні 2023 року колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росіяни обстрілюють Україну фосфорними боєприпасами - це температура у 800 градусів.
- Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло у травні, що окупанти почали застосовувати проти своїх військових хімічну зброю, щоб звинуватити Україну.