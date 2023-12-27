Химическое оружие. Россия осуществила 465 атак по Украине в течение большой войны – фото
С начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов, снаряженных отравляющими химическими веществами. Об этом сообщило Командование сил поддержки ВСУ.
В Командовании отметили, что динамика таких атак растет. В частности, за 19 декабря Россия восемь раз обстреляла Украину, используя химические снаряды. Всего за декабрь 2023 года уже зафиксировали 81 случай.
По подсчетам военных, чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, и ручную газовую гранату Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с дронов.
Однако оккупанты применяют и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия, а также осуществляют артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.
Командование Сил поддержки ВСУ пишет, что 14 декабря украинские бойцы обнаружили применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.
Группы радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины обнаружили и задокументировали 28 случаев применения опасных химических веществ.
- В мае 2023 года бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами – это температура в 800 градусов.
- Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало в мае, что оккупанты начали применять против своих военных химическое оружие, чтобы обвинить Украину.