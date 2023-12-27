Химическое оружие. Россия осуществила 465 атак по Украине в течение большой войны – фото
Специальная газовая граната РГ-ВО (Фото: Командование Сил поддержки ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов, снаряженных отравляющими химическими веществами. Об этом сообщило Командование сил поддержки ВСУ.

В Командовании отметили, что динамика таких атак растет. В частности, за 19 декабря Россия восемь раз обстреляла Украину, используя химические снаряды. Всего за декабрь 2023 года уже зафиксировали 81 случай.

По подсчетам военных, чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, и ручную газовую гранату Дрофа-ПМ, которые сбрасывает с дронов.

Ручна газова граната Дрофа-ПМ (Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ)
Ручная газовая граната Дрофа-ПМ (Фото: Командование Сил поддержки ВСУ)

Однако оккупанты применяют и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия, а также осуществляют артиллерийские обстрелы с содержанием химически опасных веществ.

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К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Корпус из твердого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнен порошкообразным сильно раздражающим веществом нелетального действия. Воздействие гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов значительно выше, поскольку она была создана для военных и специальных служб.

Командование Сил поддержки ВСУ пишет, что 14 декабря украинские бойцы обнаружили применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием неизвестного химического вещества.

Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ
Фото: Командование Сил поддержки ВСУ

Группы радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования Сил поддержки совместно со Службой безопасности Украины обнаружили и задокументировали 28 случаев применения опасных химических веществ.

СПРАВКА.
РГ-ВО – советская наступательная ручная осколочная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на близких расстояниях. С целью увеличения количества осколочной способности гранаты внутри корпуса по стенкам проложена свернутая в четыре-шесть слоев лента из тонкой стали с насечками для образования осколков. Радиус разлета осколков составляет 25 метров.
  • В мае 2023 года бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами – это температура в 800 градусов.
  • Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало в мае, что оккупанты начали применять против своих военных химическое оружие, чтобы обвинить Украину.
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