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Глава Минобороны Британии: Россия бомбит Украину фосфором — это температура 800 градусов

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 15:59
Глава Минобороны Британии: Россия бомбит Украину фосфором — это температура 800 градусов - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами. Об этом он сообщил во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

По его словам, Россия применяет в войне против Украины боеприпасы с белым фосфором.
Он отметил, что такое оружие создает горение температурой в 800 градусов по Цельсию, что противоречит третьему протоколу Конвенции о конкретных видах обычных вооружений.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обстреливают фосфором Бахмут.
СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров. Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие увечья или же привести к медленной мучительной смерти.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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фосфорВеликобританиявойнабахмутБен Уоллес
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