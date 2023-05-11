Глава Минобороны Британии: Россия бомбит Украину фосфором — это температура 800 градусов
11.05.2023, 15:59
Бен Уоллес (Фото: EPA)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами. Об этом он сообщил во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.
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По его словам, Россия применяет в войне против Украины боеприпасы с белым фосфором.
Он отметил, что такое оружие создает горение температурой в 800 градусов по Цельсию, что противоречит третьему протоколу Конвенции о конкретных видах обычных вооружений.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обстреливают фосфором Бахмут.
СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, воспламенившийся фосфор горит при температуре более 800 градусов, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров. Применение такого оружия может вызвать очень тяжкие увечья или же привести к медленной мучительной смерти.
Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.
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