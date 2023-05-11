Глава Минобороны Британии: Россия бомбит Украину фосфором — это температура 800 градусов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами. Об этом он сообщил во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, Россия применяет в войне против Украины боеприпасы с белым фосфором.

Он отметил, что такое оружие создает горение температурой в 800 градусов по Цельсию, что противоречит третьему протоколу Конвенции о конкретных видах обычных вооружений.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты обстреливают фосфором Бахмут.

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