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Генштаб: Бахмут обстреливают фосфором, россияне начали наступать на Часов Яр — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 08:31
Генштаб: Бахмут обстреливают фосфором, россияне начали наступать на Часов Яр — карта боев - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты обстреливали Бахмут фосфорными и зажигательными боеприпасами, также враг начал наступать на Часов Яр. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее тяжелые бои продолжаются в Марьинке и Бахмуте, за минувшие сутки Силы обороны отбили 55 атак противника на Донбассе. 
В направлении Лимана захватчики атаковали вблизи Спорного, успеха не имели. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Продолжаются бои за Бахмут, оккупанты наступали в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка враг атаковал в районах Авдеевки и Первомайского, ВСУ отбили атаки, также были отражены многочисленные штурмы РФ в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по зенитно-ракетному комплексу. Также воины уничтожили два ударных и шесть разведывательных беспилотников. 
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и техники, а также три склада боеприпасов. 
  • 2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитро Гриниченко
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Часов Яр война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб
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