Генштаб: Бахмут обстреливают фосфором, россияне начали наступать на Часов Яр — карта боев

Российские оккупанты обстреливали Бахмут фосфорными и зажигательными боеприпасами, также враг начал наступать на Часов Яр. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее тяжелые бои продолжаются в Марьинке и Бахмуте, за минувшие сутки Силы обороны отбили 55 атак противника на Донбассе.

В направлении Лимана захватчики атаковали вблизи Спорного, успеха не имели.





Продолжаются бои за Бахмут, оккупанты наступали в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочки.





Вблизи Донецка враг атаковал в районах Авдеевки и Первомайского, ВСУ отбили атаки, также были отражены многочисленные штурмы РФ в районе Марьинки.





Украинская авиация за сутки восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по зенитно-ракетному комплексу. Также воины уничтожили два ударных и шесть разведывательных беспилотников.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и техники, а также три склада боеприпасов.

Дмитро Гриниченко

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