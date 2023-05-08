Генштаб: Бахмут обстреливают фосфором, россияне начали наступать на Часов Яр — карта боев
08.05.2023, 08:31
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты обстреливали Бахмут фосфорными и зажигательными боеприпасами, также враг начал наступать на Часов Яр. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что наиболее тяжелые бои продолжаются в Марьинке и Бахмуте, за минувшие сутки Силы обороны отбили 55 атак противника на Донбассе.
В направлении Лимана захватчики атаковали вблизи Спорного, успеха не имели.
Продолжаются бои за Бахмут, оккупанты наступали в направлении Хромового, Ивановского, Часового Яра и Ступочки.
Вблизи Донецка враг атаковал в районах Авдеевки и Первомайского, ВСУ отбили атаки, также были отражены многочисленные штурмы РФ в районе Марьинки.
Украинская авиация за сутки восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по зенитно-ракетному комплексу. Также воины уничтожили два ударных и шесть разведывательных беспилотников.
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и техники, а также три склада боеприпасов.
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