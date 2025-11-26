"Він має продати Україну Росії": Трамп відреагував на розмову Віткоффа та Ушакова

Президент США Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwartz)

Президент США Дональд Трамп відреагував на "злиту" Bloomberg телефонну розмову американського спецпосланника Стіва Віткоффа та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. Той давав поради росіянину щодо подальшого представлення пропозицій "мирної угоди" главі Штатів. Трамп назвав це "стандартною практикою", коментуючи ситуацію журналістам на борту Air Force.

"Це стандартна практика, знаєте, тому що він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди ", – заявив американський очільник.

Він припустив, що Віткофф "говорить те саме й Україні, оскільки кожна сторона повинна зробити свій внесок".

За даними Bloomberg, розмова між Віткоффом та Ушаковим відбулась у жовтні й тривала трохи більше ніж п'ять хвилин. Спецпредставник давав поради російському представнику з приводу обговорення питання з Трампом. Його пропозиції стосувались організації телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка мала б відбутися до візиту Володимира Зеленського до Білого дому пізніше того самого тижня.

"І ось ще одне: Зеленський приїжджає до Білого дому в п'ятницю... Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що якщо можливо, ми поговоримо з вашим босом перед цією зустріччю в п'ятницю", – зазначив Віткофф у розмові.

Також він порекомендував, щоб Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази, висловити підтримку Росії й повагу президенту США як "миротворця".