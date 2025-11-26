"Он должен продать Украину России": Трамп отреагировал на разговор Виткоффа и Ушакова

Президент США Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Aaron Schwartz)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на "слитый" Bloomberg телефонный разговор американского спецпосланника Стива Уиткоффа и помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова. Тот давал советы россиянину по поводу дальнейшего представления предложений "мирного соглашения" главе Штатов. Трамп назвал это "стандартной практикой", комментируя ситуацию журналистам на борту Air Force.

"Это стандартная практика, знаете, потому что он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки", – заявил американский глава.

Он предположил, что Уиткофф "говорит то же самое и Украине, поскольку каждая сторона должна внести свой вклад".

По данным Bloomberg, разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся в октябре и длился чуть более пяти минут. Спецпредставитель давал советы российскому представителю по обсуждению вопроса с Трампом. Его предложения касались организации телефонного разговора между Трампом и Путиным, который должен был бы состояться до визита Владимира Зеленского в Белый дом позже на той же неделе.

"И вот еще одно: Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу... Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что если возможно, мы поговорим с вашим боссом перед этой встречей в пятницу", – отметил Уиткофф в разговоре.

Также он порекомендовал, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения по Газе, выразить поддержку России и уважение президенту США как "миротворцу".