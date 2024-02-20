Ворог знову атакує хімічними гранатами Таврійський напрямок – Тарнавський

За словами командувача Тарнавського, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин

Олександр Тарнавський (Фото: Facebook)

Армія Росії знову почала атакувати позиції Збройних Сил України на Таврійському напрямку хімічними гранатами. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин.

"Зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії", – наголосив він.

Наприкінці січня речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун завив, що на Таврійському напрямку армія Росії 29 січня п'ять разів застосувала боєприпаси з отруйними речовинами. Це, ймовірно, ручні гранати подразнювальної дії К-51.

25 січня капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

20 лютого командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Волохов заявив, що штурми росіян у районі Авдіївки фактично не закінчуються ніколи, армія Росії застосовує всю номенклатуру озброєнь, зокрема хімічну зброю, ракети, авіацію та піхоту.

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