Вбиває за п'ять хвилин: РФ почала використовувати нові гранати з отруйними речовинами

Капітан Рудик заявив, що у грудні 2023 року зафіксовано 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами

Андрій Рудик (Фото: Military Media Center)

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. Про це він розповів на брифінгу "Граната РГ-Во — беззаперечний доказ застосування ЗС РФ хімічної зброї проти України", який відбувся в Military Media Center.

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Рудик повідомив, що станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

У грудні 2023 року зафіксовано 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами, що на той момент становило 17% із загальної кількості з початку великої війни.

"У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів", — наголосив він.

Спеціальна газова граната РГ-ВО (Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ)

ДОВІДКА РГ-ВО – радянська наступальна ручна осколкова граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили та техніки противника на близьких відстанях. З метою збільшення кількості осколкової здатності гранати всередині корпусу на стінках прокладена згорнута в чотири-шість шарів стрічка з тонкої сталі з насічками для утворення осколків. Радіус розльоту осколків становить 25 метрів. РГ-ВО – радянська наступальна ручна осколкова граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили та техніки противника на близьких відстанях. З метою збільшення кількості осколкової здатності гранати всередині корпусу на стінках прокладена згорнута в чотири-шість шарів стрічка з тонкої сталі з насічками для утворення осколків. Радіус розльоту осколків становить 25 метрів.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо п'яти хвилин, 70 крапель цього газу, аби вбити там людей.

Досліджений представниками Центру зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.

"Таким чином, у 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброю та виробничі потужності, де вона виготовлялася", — наголосив Рудик.

У Центрі припускають, що наразі Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Фото: Military Media Center

ДОВІДКА К-51 — радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною нелетальної дії. Вплив гранати К-51 проти гранат для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб. К-51 — радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Корпус із твердого пластику з металевим дном. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною нелетальної дії. Вплив гранати К-51 проти гранат для розгону демонстрантів значно вищий, оскільки вона була створена для військових та спеціальних служб.

У травні 2023 року колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росіяни обстрілюють Україну фосфорними боєприпасами - це температура у 800 градусів.

Також ГУР повідомляло у травні, що окупанти почали застосовувати проти своїх військових хімічну зброю, щоб звинуватити Україну.

27 грудня повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування російською армією боєприпасів, споряджених отруйними хімічними речовинами.

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