Російські окупанти в ніч проти 13 жовтня обстріляли Авдіївку, ймовірно, фосфорними боєприпасами. Відео опублікував наближений до українських військових Telegram-канал Marmuletik.

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На опублікованому відео видно, як на місто спускаються сріблясті стрічки, які схожі на ті, що містять в собі фосфорні боєприпаси. Їхнє застосування поблизу та всередині населених пунктів заборонене Женевською конвенцією.

Як стверджує автор ролика, він отримав його від військових 53 бригади, що воюють на цьому напрямку.

Окупанти не вперше обстрілюють українські населені пункти фосфорними снарядами.

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ДОВІДКА. Фосфорні боєприпаси – тип запальних або димових боєприпасів, оснащених білим фосфором. Зброя, що містить білий фосфор, поширює запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C, площа може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння триває допоки весь фосфор не вигорить або поки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо важкі та болісні каліцтва або ж спровокувати повільну та мученицьку смерть.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

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