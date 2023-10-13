Российские оккупанты в ночь на 13 октября обстреляли Авдеевку, вероятно, фосфорными боеприпасами. Видео опубликовал приближенный к украинским военным Telegram-канал Marmuletik.

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На опубликованном видео видно, как на город спускаются серебристые ленты, похожие на содержащие в себе фосфор боеприпасы. Их применение вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.

Как утверждает автор ролика, он получил его от военных 53 бригады, воюющих на этом направлении.

Оккупанты не впервые обстреливают украинские населенные пункты фосфорными снарядами.

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СПРАВКА. Фосфорные боеприпасы – тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет зажигательное соединение, температура горения которого превышает 800°С, площадь может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особо тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и мучительную смерть.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

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