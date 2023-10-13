UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия, вероятно, обстреляла Авдеевку фосфорными снарядами. Видео распространяется в сети видео

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 08:27
Видео: Marmuletik
Уклонистам за границей приготовиться? Кого планируют вернуть в Украину
Уклонистам за границей приготовиться? Кого планируют вернуть в Украину
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео

Российские оккупанты в ночь на 13 октября обстреляли Авдеевку, вероятно, фосфорными боеприпасами. Видео опубликовал приближенный к украинским военным Telegram-канал Marmuletik.

На опубликованном видео видно, как на город спускаются серебристые ленты, похожие на содержащие в себе фосфор боеприпасы. Их применение вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.

Как утверждает автор ролика, он получил его от военных 53 бригады, воюющих на этом направлении.

Оккупанты не впервые обстреливают украинские населенные пункты фосфорными снарядами.

LIGA.net не может проверить информацию из независимых источников.

СПРАВКА. Фосфорные боеприпасы – тип зажигательных или дымовых боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет зажигательное соединение, температура горения которого превышает 800°С, площадь может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особо тяжелые и болезненные увечья или спровоцировать медленную и мучительную смерть.
  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

Смотрите также: ССО показали видео горящего Бахмута после атаки фосфорными боеприпасами

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкафосфорные боеприпасы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 