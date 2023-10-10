Силы обороны впервые с конца июня сбили российский самолет

Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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О предыдущем сбитом российском самолете Генштаб сообщал еще 29 июня. Это тоже был Су-25, его тогда сбили бойцы бригады "Эдельвейс" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". С тех пор потери РФ в самолетах оставались на отметке 315 единиц.

В течение этих суток, как сообщил Генштаб, украинскими защитниками были уничтожены российский Су-25 и семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. На каком участке фронта – не уточняется.

Также поражен пункт управления оккупантов, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь артиллерийских средств и станцию РЭБ россиян.

В течение суток произошло 75 боевых столкновений, ситуация на фронте остается сложной.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что самолеты противника, работающие с территории РФ, не входят в воздушное пространство Украины, поскольку опасаются ПВО. Такая же ситуация и на линии фронта в Украине.

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