В десятой отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" показали момент сбивания российского штурмовика Су-25 "Грач". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
Военные заявляют, что самолет оккупантов был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Точное направление фронта не называется.
На записи можно увидеть поражение воздушной цели противника от первого лица.
Утром в Генеральном штабе сообщали о сбивании Су-25. Также отмечалось, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а на Донбассе за сутки произошло 40 боевых столкновений.
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