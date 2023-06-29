В десятой отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" показали момент сбивания российского штурмовика Су-25 "Грач". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что самолет оккупантов был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Точное направление фронта не называется.

На записи можно увидеть поражение воздушной цели противника от первого лица.

Утром в Генеральном штабе сообщали о сбивании Су-25. Также отмечалось, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а на Донбассе за сутки произошло 40 боевых столкновений.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и принимали участие во множестве военных конфликтов.

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