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Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 12:55
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Дроны-камикадзе волонтерской группы сборщиков Escadrone поразили еще несколько автомобилей российских оккупантов, причем один – в лобовом столкновении в движении по дороге вдоль лесополосы. Видео размещены в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров.

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В ролике выше самодельный "барражирующий боеприпас" залетает сзади в тентованный грузовик. Не видно, был ли кто в кузове.

На видео ниже FPV-оператор заводит дрон на остатках заряда аккумуляторов в лобовое стекло грузовика, который, как видно с дрона разведки, снимающего сбоку момент поражения, съезжает в кювет в деревья и переворачивается.

Escadrone сообщили, что они изготовили около 100 дронов за весь октябрь 2022 года, а в конце мая 2023-го – столько же единиц отправлено на фронт только за один день.

"Дни будут по-настоящему ударными. Цель – за неделю подготовить и передать нашим защитникам 600 дронов", – подытожили сборщики.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Євген Пилипенко
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