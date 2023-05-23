Дроны-камикадзе волонтерской группы сборщиков Escadrone поразили еще несколько автомобилей российских оккупантов, причем один – в лобовом столкновении в движении по дороге вдоль лесополосы. Видео размещены в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ролике выше самодельный "барражирующий боеприпас" залетает сзади в тентованный грузовик. Не видно, был ли кто в кузове.

На видео ниже FPV-оператор заводит дрон на остатках заряда аккумуляторов в лобовое стекло грузовика, который, как видно с дрона разведки, снимающего сбоку момент поражения, съезжает в кювет в деревья и переворачивается.

Escadrone сообщили, что они изготовили около 100 дронов за весь октябрь 2022 года, а в конце мая 2023-го – столько же единиц отправлено на фронт только за один день.

"Дни будут по-настоящему ударными. Цель – за неделю подготовить и передать нашим защитникам 600 дронов", – подытожили сборщики.

Ночью 22 мая 2023 года Днепр перенес массированный удар российских оккупантов: были и ракеты, и дроны.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.