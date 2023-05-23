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Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту видео

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 12:55
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Дрони-камікадзе волонтерської групи Escadrone вразили ще кілька автомобілів російських окупантів, причому один – у лобовому зіткненні під час руху дорогою вздовж лісосмуги. Відео розміщені у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

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У ролику вище саморобний "баражувальний боєприпас" залітає ззаду в тентовану вантажівку. Не видно, чи хтось був у кузові.

На відео нижче FPV-оператор заводить дрон на залишках заряду акумуляторів у лобове скло вантажівки, яка, як видно з дрона розвідки, що знімає збоку момент ураження, з'їжджає в кювет на дерева і перевертається.

Escadrone повідомили, що вони виготовили близько 100 дронів за весь жовтень 2022 року, а наприкінці травня 2023-го – стільки ж одиниць відправлено на фронт лише за один день.

"Дні будуть по-справжньому ударними. Ціль – за тиждень підготувати та передати нашим захисникам 600 дронів", – підсумували виробники.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео ураження від першої особи

Євген Пилипенко
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війнаБПЛАдрондрон-камікадзеFPVEscadrone
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