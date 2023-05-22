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Новини | Дніпро переніс масований удар російських окупантів. Вибухи були у Запоріжжі та Харкові

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 03:10
Дніпро переніс масований удар російських окупантів. Вибухи були у Запоріжжі та Харкові - Фото
Дніпро уночі з дрона (скриншот Наше Місто)

Вночі 22 травня на тлі повітряної тривоги прогриміли вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Про це повідомили співрозмовники та журналісти LIGA.net в обласних центрах. Був потужний масований обстріл Дніпра.

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Приблизно до 02:30 "почервоніла" частина областей на півдні, незабаром до них приєдналися всі, окрім (поки що) західних.

В районі 02:53 у Дніпрі чули вибухи. Причина наразі невідома. Причина поки невідома: це протиповітряна оборона, "приліт" дронів-камікадзе чи ракет. Ще один вибух чули приблизно о 03:05.

03:15. Співрозмовник у Дніпрі натякає на роботу ППО: "Часті вибухи вдалині, не схоже на прильоти". Звуки чути вже кілька хвилин із перервами.

03:30. Потужні вибухи чують у Харкові, Дніпрі, й майже одночасно – у Запоріжжі.

03:37. Досі вибухи у Дніпрі: окупанти навсправжки взялися за місто. Співрозмовники повідомляють про вікна, що вилетіли від ударної хвилі.

"Шахед" – баражувальний боєприпас, він же дрон-камікадзе Shahed-131 або Shahed-136, виготовлений в Ірані та переданий Росії. У вересні 2022 року біля Куп'янська Харківської області було вперше збито такі БПЛА. Вночі 8 травня 2023 року в небі над Київською областю та столицею ППО розбила рекордну хвилю з 35 "шахедів".

03:38. Очільник Дніпропетровської облради Лукашук пише: "Ставимось уважно до тривоги.  Загроза ще є. Нічого не знімайте і не викладайте". Мер Дніпра Філатов повторив заклик.

03:46. В Дніпрі вже тихо. (За 10 хвилин – вже ні. Знову щось вибухнуло. Усього за час атаки прогриміло щонайменше два десятки вибухів. До 04:00 все знову тихо.)

03:48. Ракетна тривога на заході.

04:04. Дніпро, добраніч. Відбій тривоги.

04:25. Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак: "Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану".

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ЩО ІЗ ЗРК PATRIOT У КИЄВІ. Вночі 16 травня 2023 року РФ атакувала Київ 18 ракетами різних типів: серед них було 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 ракети з "Іскандера" та/або ЗРК С-400. Повітряні сили стверджують, що усі збила ППО. Ось наслідки. CNN повідомив про нібито "пошкодження" ЗРК, але в Білому домі це не можуть підтвердити. Спікер ЗС ЗСУ Ігнат сказав: "Знищити [усю] систему якимось там "Кинджалом" неможливо". AFP з посиланням на неназваних американських чиновників написали, що щось у ЗРК "було пошкоджено, але система залишається в робочому стані". 18 травня Пентагон запевнив, що "пошкоджений Patriot вже відремонтований і повернувся у стрій".

Читайте також: Ігнат: Зараз немає альтернативи F-16. На перспективу розглядаємо F-15 та F-35

Євген Пилипенко
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