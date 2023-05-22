Новини | Дніпро переніс масований удар російських окупантів. Вибухи були у Запоріжжі та Харкові
Вночі 22 травня на тлі повітряної тривоги прогриміли вибухи у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Про це повідомили співрозмовники та журналісти LIGA.net в обласних центрах. Був потужний масований обстріл Дніпра.
Приблизно до 02:30 "почервоніла" частина областей на півдні, незабаром до них приєдналися всі, окрім (поки що) західних.
В районі 02:53 у Дніпрі чули вибухи. Причина наразі невідома. Причина поки невідома: це протиповітряна оборона, "приліт" дронів-камікадзе чи ракет. Ще один вибух чули приблизно о 03:05.
03:15. Співрозмовник у Дніпрі натякає на роботу ППО: "Часті вибухи вдалині, не схоже на прильоти". Звуки чути вже кілька хвилин із перервами.
03:30. Потужні вибухи чують у Харкові, Дніпрі, й майже одночасно – у Запоріжжі.
03:37. Досі вибухи у Дніпрі: окупанти навсправжки взялися за місто. Співрозмовники повідомляють про вікна, що вилетіли від ударної хвилі.
03:38. Очільник Дніпропетровської облради Лукашук пише: "Ставимось уважно до тривоги. Загроза ще є. Нічого не знімайте і не викладайте". Мер Дніпра Філатов повторив заклик.
03:46. В Дніпрі вже тихо. (За 10 хвилин – вже ні. Знову щось вибухнуло. Усього за час атаки прогриміло щонайменше два десятки вибухів. До 04:00 все знову тихо.)
03:48. Ракетна тривога на заході.
04:04. Дніпро, добраніч. Відбій тривоги.
04:25. Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак: "Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом. Поки нічого не коментуємо. Поставтесь серйозно до правил воєнного стану".
Новина доповнюється...
- Пізно ввечері 16 травня 2023 року РФ завдала ракетного удару по Миколаєву.
- Увечері 17 травня під ракетним ударом була Одеса та передмістя.
- Вночі 18 травня окупанти били по Києву та Україні ракетами Х-101/555: ЗСУ заявили, що всі вони перехоплені.
- Увечері 21 травня в Одесі чули вибух.
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