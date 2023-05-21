Вибух в Одесі, повідомляють про роботу ППО. Можливі нічні атаки РФ ракетами та дронами
21.05.2023, 23:21
Ілюстративне фото (Фото - ДСНС)
В Одесі після оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, офіційні джерела повідомляють про роботу ППО.
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Як повідомляє джерело LIGA.net в Одесі, "вибух був тихий, схоже, щось збили далеко на підльоті". За його словами, більше вибухів не було чути.
Ще два джерела підтверджують цю інформацію.
Повітряна тривога була оголошена в Одесі та області о 21:58, вибух було чутно у місті приблизно за дві хвилини.
О 22:17 було дано відбій повітряної тривоги, проте за чотири хвилини знову включили сирени. Другий відбій дали о 22:50.
Генштаб у вечірньому зведенні попереджав, що зберігається високий рівень небезпеки російських ударів на всій території України.
- 20 травня росіяни атакували дронами Київ. Протиповітряній обороні тієї ночі вдалося збити 21 БПЛА.
- У ніч проти 21 травня Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Військовим вдалося збити всі дрони.
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