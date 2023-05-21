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Вибух в Одесі, повідомляють про роботу ППО. Можливі нічні атаки РФ ракетами та дронами

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 23:21
Вибух в Одесі, повідомляють про роботу ППО. Можливі нічні атаки РФ ракетами та дронами - Фото
Ілюстративне фото (Фото - ДСНС)

В Одесі після оголошення повітряної  тривоги пролунав вибух, офіційні джерела повідомляють про роботу ППО.

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Як повідомляє джерело LIGA.net в Одесі, "вибух був тихий, схоже, щось збили далеко на підльоті". За його словами, більше вибухів не було чути.

Ще два джерела підтверджують цю інформацію.

Повітряна тривога була оголошена в Одесі та області о 21:58, вибух було чутно у місті приблизно за дві хвилини.

О 22:17 було дано відбій повітряної тривоги, проте за чотири хвилини знову включили сирени. Другий відбій дали о 22:50.

Генштаб у вечірньому зведенні попереджав, що зберігається високий рівень небезпеки російських ударів на всій території України.

Сергій Бережний, Євген Пилипенко
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