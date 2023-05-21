Росія вночі атакувала Дніпропетровську область безпілотниками – всі збили
21.05.2023, 07:58
Фото: Нацгвардія
Росія уночі атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, повідомив голова обладміністрації Сергій Лиск. Військовим вдалося збити усі дрони.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Уночі ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили. Блискуча робота", – йдеться у Telegram чиновника.
Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ворожі безпілотники збили над Синельниківським та Павлоградським районами.
Вранці в неділю росіяни також обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду північніше Марганця. За попередньою інформацією, поранених немає, наслідки встановлюються.
- 20 травня росіяни атакували дронами Київ. Протиповітряній обороні тієї ночі вдалося збити 21 БПЛА.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі