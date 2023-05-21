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Росія вночі атакувала Дніпропетровську область безпілотниками – всі збили

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 07:58
Росія вночі атакувала Дніпропетровську область безпілотниками – всі збили - Фото
Фото: Нацгвардія

Росія уночі атакувала Дніпропетровську область безпілотниками, повідомив голова обладміністрації Сергій Лиск. Військовим вдалося збити усі дрони.

"Уночі ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили. Блискуча робота", – йдеться у Telegram чиновника.

Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ворожі безпілотники збили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Вранці в неділю росіяни також обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду північніше Марганця. За попередньою інформацією, поранених немає, наслідки встановлюються.

Андрій Водяний
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війнадронДніпропетровська область
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