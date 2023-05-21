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Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками – все сбили

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 07:58
Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками – все сбили - Фото
Фото: Нацгвардия

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, сообщил глава обладминистрации Сергей Лыск. Военным удалось сбить все дроны.

"Ночью враг направил на Днепропетровщину БПЛА. Все беспилотники военные из воздушного командования "Восток" сбили. Блестящая работа", – говорится в Telegram чиновника.

Председатель областного совета Николай Лукашук сообщил, что вражеские беспилотники сбили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Утром в воскресенье россияне также обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую громаду к северу от Марганца. По предварительной информации, раненых нет, последствия устанавливаются.

Андрей Водяный
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войнадронднепропетровская область
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