Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками – все сбили

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, сообщил глава обладминистрации Сергей Лыск. Военным удалось сбить все дроны.

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"Ночью враг направил на Днепропетровщину БПЛА. Все беспилотники военные из воздушного командования "Восток" сбили. Блестящая работа", – говорится в Telegram чиновника.



Председатель областного совета Николай Лукашук сообщил, что вражеские беспилотники сбили над Синельниковским и Павлоградским районами.

Утром в воскресенье россияне также обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую громаду к северу от Марганца. По предварительной информации, раненых нет, последствия устанавливаются.

20 мая россияне атаковали дронами Киев. Противовоздушной обороне в ту ночь удалось сбить 21 БПЛА.

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