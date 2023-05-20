Ночная атака дронов на Киев. Все воздушные цели сбила ПВО, обломки упали в четырех районах

Ночью 20 мая российские оккупанты атаковали дронами Киев. Силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Обломки вражеских беспилотников упали в четырех районах столицы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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По информации начальника КГВА Сергей Попко, этой ночью Россия совершила 11-ю воздушную атаку на Киев с начала мая.

По предварительным данным, враг применил дроны-камикадзе Shahed-136/131.

"Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО... Окончательно о количестве и типе БпЛА проинформируют в сводках Генштаба и Воздушных сил", – говорится в сообщении.

В результате падения обломков:

- в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован;

- в Дарницком районе повреждения здания СТО, припаркованных авто;

- в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;

- в Соломенском районе – дорожное покрытие и автотранспорт.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Атака на Киев 20 мая началась вскоре после 01:00. До этого взрывы слышали в Киевской области.

Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО разбила рекордную волну из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

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