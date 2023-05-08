UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев. LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки дома и поговорила с жильцами – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 11:18
Киев. LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки дома и поговорила с жильцами – фото, видео - Фото
Фото: LIGA.net

Журналисты LIGA.net побывали в доме в Святошинском районе Киева, пострадавшем от обломков иранского дрона-камикадзе Shahed-136 ночью 8 мая, и пообщались с его жителями.

Утром в КГВА сообщали о по меньшей мере пятерых пострадавших в двух районах города, трое из которых находились в многоэтажном доме.

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Владелец одной из квартир рассказал, что "прилетело" в 01:20 ночи. По его словам, жена и дети были за границей, однако жена "приехала на пару дней погостить".

Фото: LIGA.net

Под домом стоят припаркованные автомобили, которые также получили повреждения.

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Мужчина подметает обломки стекла.

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Во дворе за разрушениями наблюдают киевляне.

Фото: LIGA.net

В одной из квартир находится мэр столицы Виталий Кличко.

Он назвал ночную атаку дронами на Киев самой массированной за все время полномасштабной войны.

По его словам, в ночь на 8 мая оккупанты атаковали Украину более 60 дронами-камикадзе, 36 из которых летели в направлении Киева.

В КМВА утром сообщали о 30 БПЛА, уничтоженных украинской ПВО.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО. 

Фото: LIGA.net

Читайте также: Россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой. Был массированный налет "шахедов" на Киев

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дрон БПЛА беспилотник виталий кличко атака обломки Shahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 