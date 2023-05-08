Киев. LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки дома и поговорила с жильцами – фото, видео

Журналисты LIGA.net побывали в доме в Святошинском районе Киева, пострадавшем от обломков иранского дрона-камикадзе Shahed-136 ночью 8 мая, и пообщались с его жителями.

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Утром в КГВА сообщали о по меньшей мере пятерых пострадавших в двух районах города, трое из которых находились в многоэтажном доме.

Владелец одной из квартир рассказал, что "прилетело" в 01:20 ночи. По его словам, жена и дети были за границей, однако жена "приехала на пару дней погостить".

Под домом стоят припаркованные автомобили, которые также получили повреждения.

Мужчина подметает обломки стекла.

Во дворе за разрушениями наблюдают киевляне.

В одной из квартир находится мэр столицы Виталий Кличко.

Он назвал ночную атаку дронами на Киев самой массированной за все время полномасштабной войны.

По его словам, в ночь на 8 мая оккупанты атаковали Украину более 60 дронами-камикадзе, 36 из которых летели в направлении Киева.

В КМВА утром сообщали о 30 БПЛА, уничтоженных украинской ПВО.

Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО.

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Мілана Головань

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