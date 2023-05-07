Россияне ударили ракетами по Одесской области и, возможно, пустили "шахеды" с севера
Незадолго до полуночи 8 мая в Одессе и области слышали взрывы. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника в области.
В 23:21 глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, который часто сообщает информацию об ударах оккупантов, написал: "Одесса! Аккуратно. Не игнорируйте тревогу", позднее добавив, что якобы будет две волны ударов.
Около 23:24/25 прогремел первый взрыв, сообщили источники в городе, спустя пять минут – снова.
Примерно в то же время (23:24) взрыв "где-то далеко" слышал собеседник LIGA.net и в Белгород-Днестровском, еще один – спустя несколько минут.
23:36. По словам Кима, "мопеды на севере, [судя] по звуку", то есть иранские барражирующие боеприпасы Shahed-131/136. Тем временем "по югу пока все, отбой", добавил он в 23:38.
В 23:39 дан официальный отбой в Одесской области.
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