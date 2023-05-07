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Россияне ударили ракетами по Одесской области и, возможно, пустили "шахеды" с севера

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 23:29
Россияне ударили ракетами по Одесской области и, возможно, пустили
ЗРК IRIS-T SLM (иллюстративный скриншот)

Незадолго до полуночи 8 мая в Одессе и области слышали взрывы. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника в области.

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В 23:21 глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, который часто сообщает информацию об ударах оккупантов, написал: "Одесса! Аккуратно. Не игнорируйте тревогу", позднее добавив, что якобы будет две волны ударов.

Около 23:24/25 прогремел первый взрыв, сообщили источники в городе, спустя пять минут – снова.

Примерно в то же время (23:24) взрыв "где-то далеко" слышал собеседник LIGA.net и в Белгород-Днестровском, еще один – спустя несколько минут.

23:36. По словам Кима, "мопеды на севере, [судя] по звуку", то есть иранские барражирующие боеприпасы Shahed-131/136. Тем временем "по югу пока все, отбой", добавил он в 23:38.

В 23:39 дан официальный отбой в Одесской области.

Новость дополняется...

Взрывы на фоне воздушной тревоги могут быть следствием как "прилета" российского дрона-камикадзе или ракеты, так и звуками работы зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. До сообщения военных/властей или появления достоверных свидетельств это остается неизвестным. Неофициальные Telegram-каналы во время тревог зачастую распространяют недостоверную информацию или откровенные фейки об угрозе ударов.

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Євген Пилипенко
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