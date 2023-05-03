Массированными ударами Россия сегодня убила уже 17 херсонцев, область до сих пор под огнем

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В Херсонской области в результате сегодняшних обстрелов погибли уже 16 человек, атаки оккупантов продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Позднее стало известно о 17 погибших.

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По данным следствия, утром 3 мая российские войска начали массивно обстреливать Херсон и населенные пункты области.

По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести. Позже в ОГП обновили информацию – погибли по меньшей мере 16 человек.

Также днем между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они ремонтировали электросети после очередных атак армии РФ. От полученных травм три работника погибли.

Утром от обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в 18:00, что Херсон по-прежнему находится под огнем российской артиллерии.

"Только что из-за вражеских обстрелов пострадали еще пять мирных херсонцев: один человек погиб, четыре – ранены", – написал он, призвав людей не выходить из дома по меньшей мере до утра.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, 17 человек погибли. Предварительно, еще 26 получили ранения.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

3 мая, около 11:00, российские оккупанты нанесли удар по единственному гипермаркету Херсона. Первоначально сообщалось о трех погибших и пятерых раненых. Компания "Эпицентр К" решила закрыть последний гипермаркет в Херсоне после обстрела.

С вечера 5 мая до утра 8 мая в Херсоне будет действовать комендантский час.

Оксана Житнюк

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