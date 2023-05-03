Херсон закрывают на несколько дней: вводится круглосуточный комендантский час
В Херсоне с вечера 5 мая до утра 8 мая введут круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Решение одобрили во время прошлого заседания Совета обороны Херсонской области, на котором обсуждали вероятное поведение врага и скоординировали шаги безопасности.
"Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая", – указал Прокудин.
Глава ОВА объяснил, что будут действовать те же ограничения, что и в обычный комендантский час: передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.
Он призвал украинцев "заранее решить свои дела" и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.
При этом чиновник отметил, что люди смогут при необходимости сходить в магазин неподалеку от места жительства, но нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Прокудин добавил, что в настоящее время правоохранительные органы и врачи будут работать в штатном режиме.
"Такие ограничения нужны для того, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать жителей опасности", – подытожил глава ОВА.
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