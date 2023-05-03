Херсон закрывают на несколько дней: вводится круглосуточный комендантский час

В Херсоне с вечера 5 мая до утра 8 мая введут круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Решение одобрили во время прошлого заседания Совета обороны Херсонской области, на котором обсуждали вероятное поведение врага и скоординировали шаги безопасности.

"Для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая", – указал Прокудин.

Глава ОВА объяснил, что будут действовать те же ограничения, что и в обычный комендантский час: передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд.

Он призвал украинцев "заранее решить свои дела" и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

При этом чиновник отметил, что люди смогут при необходимости сходить в магазин неподалеку от места жительства, но нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Прокудин добавил, что в настоящее время правоохранительные органы и врачи будут работать в штатном режиме.

"Такие ограничения нужны для того, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать жителей опасности", – подытожил глава ОВА.

1 мая 2023 года Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и атаковала артиллерией город.

3 мая оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, есть погибшие и раненые.

Читайте также: Отстройку крупнейшего ТРЦ в Херсоне оценили в 20 млн евро

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.