Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и бьет артиллерией по городу, обстрел продолжается
Россияне обстреливают артиллерией Херсон и сбросили две авиабомбы в районе села Кизомис. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации и Офисе генпрокурора.
По данным ОВА, авиация РФ 1 мая сбросила в районе населенного пункта Кизомис Белозерской общины две управляемые авиабомбы.
Глава ОВА Александр Прокудин также сообщил, что российские оккупанты снова атакуют Херсон – из-за обстрелов горят частные дома, на месте работают пожарные.
По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали.
"Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен!" – написал глава ОВА в 18:57.
Офис генпрокурора начал производство по фактам обстрелов.
По данным следствия, вечером 1 мая армия РФ совершила очередную атаку по жилым кварталам Херсона и селу Кизомис.
Количество пострадавших уточняется, повреждены многоквартирные и частные дома.
"По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии, а село атаковали управляемыми авиабомбами. Обстрелы продолжаются", – говорится в сообщении.
- Россияне регулярно обстреливают Херсон и область, используя авиацию и артиллерию.
- Также сегодня Россия выпустила две авиабомбы по населенному пункту Черниговской области, в результате чего погиб ребенок.
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