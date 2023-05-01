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Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и бьет артиллерией по городу, обстрел продолжается

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 20:02
Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и бьет артиллерией по городу, обстрел продолжается - Фото
Фото - ОГП

Россияне обстреливают артиллерией Херсон и сбросили две авиабомбы в районе села Кизомис. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации и Офисе генпрокурора.

По данным ОВА, авиация РФ 1 мая сбросила в районе населенного пункта Кизомис Белозерской общины две управляемые авиабомбы.

Глава ОВА Александр Прокудин также сообщил, что российские оккупанты снова атакуют Херсон – из-за обстрелов горят частные дома, на месте работают пожарные.

По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали.

"Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен!" – написал глава ОВА в 18:57.

Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и бьет артиллерией по городу, обстрел продолжается

Офис генпрокурора начал производство по фактам обстрелов.

По данным следствия, вечером 1 мая армия РФ совершила очередную атаку по жилым кварталам Херсона и селу Кизомис.

Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и бьет артиллерией по городу, обстрел продолжается

Количество пострадавших уточняется, повреждены многоквартирные и частные дома.

"По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии, а село атаковали управляемыми авиабомбами. Обстрелы продолжаются", – говорится в сообщении.

Россия сбросила авиабомбы под Херсоном и бьет артиллерией по городу, обстрел продолжается
  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и область, используя авиацию и артиллерию.
  • Также сегодня Россия выпустила две авиабомбы по населенному пункту Черниговской области, в результате чего погиб ребенок.
Оксана Житнюк
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